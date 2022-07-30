سیاسة

شاخوان عبدالله يوجه بعدم التعرض للمتظاهرين

عدم إستخدام القوة أو التعرض للمتظاهرين الذين دخلوا مبنى المجلس
author_image مظفر مزوري
العراق شاخوان عبدالله مجلس النواب المتظاهرين

أربيل (كوردستان 24)- وجه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد اليوم السبت،بعدم التعرض للمتظاهرين.

وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله في بيان لمكتبه اليوم السبت "بعدم إستخدام القوة أو التعرض للمتظاهرين الذين دخلوا مبنى المجلس (بيت الشعب) للتعبير عن رأيهم ويجب إحترام إرادتهم".

وأضاف البيان "أن نائب رئيس المجلس يدعو المتظاهرين بضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم الإضرار أو التجاوز على الأبنية الحكومية وحماية مؤسسات الدولة".

وقرر متظاهروا التيار الصدري اليوم السبت، إقامة اعتصام مفتوح داخل مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

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