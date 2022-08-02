سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يعلن تأييده لدعوة الكاظمي للحوار بين الأطراف العراقية

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني مصطفى الكاظمي دعوة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (2 آب 2022)، تأييده لدعوة الكاظمي إلى الحوار، بين الأطراف السياسية العراقية.

ونشر نيجيرفان بارزاني، على موقع على تويتر "في الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي اخوي شامل في اربيل، أؤكد دعمنا لدعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي للحوار بين الاطراف السياسية العراقية لإيجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معًا للوصول بالوطن الى بر الامان".

واكد نيجيرفان بارزاني أن " العراق بحاجة الى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذه".

ودعا الكاظمي في وقت سابق، إلى عقد حوار وطني يشمل الجميع لإنهاء الجمود السياسي تصاعد التوتر إثر رفض مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية مقربة من إيران، لرئاسة الوزراء.

ويعاني العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر2021، شللاً سياسياً تاماً ، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف