أمن

القوات الأمنية تُطيح بشبكة تقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش بكركوك

author_image سوار أحمد
العراق خلية الإعلام الأمني القوات الأمنية داعش كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس (4 آب 2022)، الإطاحة بشبكة تقدم الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك، مشيرة إلى أن الأربعة ورد أسماءهم بين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "بعملية نوعية استهدفت تقطيع مفاصل الدعم اللوجستي للعصابات الإرهابية ونفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14 والتي أكدت وجود شبكة لتقديم الدعم اللوجستي للدواعش وعوائلهم في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان أنه "بالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة 96 وكتيبة استطلاع الفرقة تمت متابعة تحركات المجموعة والبالغ عددهم أربعة والإطاحة بهم في منطقة الحويجة بكركوك".

وأوضح أن عناصر الشبكة "من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وتم تسليمهم لجهة الطلب".

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