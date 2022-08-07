سیاسة

العراق يدين الغارات الإسرائيلية على غزة

author_image سوار أحمد
العراق العراق اسرائيل غزة

أربيل (كوردستان 24)- ادانت وزارة الخارجية الاتحادية يوم السبت، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، واسفرت عن وقوع ضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان، ان "العراق يعربُ عن إدانتهِ واستنكارهِ للعدوان الصهيونيّ، الذي أستهدف مناطق مُختلِفة بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عددٍ من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة أخرين".

واضاف أن "لغةَ العنفِ التي ينتهجها الكيان الصهيونيّ تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتُكرّس مناخ التوتر، وذلك لن يفضي سوى إلى تناميّ التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

ويتوقع الجيش الإسرائيلي بأن يواصل قصف قطاع غزة من الجو لمدة أسبوع، مشيرا إلى عدم وجود أي محادثات حاليا بشأن وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي.

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