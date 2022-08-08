سیاسة

بحضور رئيس الإقليم وبلاسخارت.. اجتماع الأطراف السياسية لبحث إجراء انتخابات كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني بلاسخارت اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن ينعقد اجتماع بين الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، بحضور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني و بحضور مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت.

وكشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري اليوم الاثنين، ان الاجتماع سيبحث اجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وقال مصدر لكوردستان 24، ان الاجتماع سينعقد داخل مبنى رئاسة الاقليم يوم الاربعاء المقبل.

ووقع نيجيرفان بارزاني في شهر شباط فبراير الماضي، ، أمرا يقضي بتحديد الأول من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان.

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