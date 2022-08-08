بحضور رئيس الإقليم وبلاسخارت.. اجتماع الأطراف السياسية لبحث إجراء انتخابات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن ينعقد اجتماع بين الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، بحضور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني و بحضور مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت.

وكشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري اليوم الاثنين، ان الاجتماع سيبحث اجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وقال مصدر لكوردستان 24، ان الاجتماع سينعقد داخل مبنى رئاسة الاقليم يوم الاربعاء المقبل.

ووقع نيجيرفان بارزاني في شهر شباط فبراير الماضي، ، أمرا يقضي بتحديد الأول من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان.