سیاسة

مصطفى الكاظمي يضع الحجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل

author_image سوار أحمد
العراق تنظيم داعش مطار الموصل مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- وضع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، الحجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مطار الموصل، وفق ما أفاد مراسل كوردستان 24 في الموصل.

ووصل الكاظمي الى الموصل صباح اليوم، حيث قام الكاظمي ومحافظ نينوى نجم الجبوري، بوضع الحجر الأساس لمشروع إعادة إعمار وتطوير مطار الموصل الدولي، الذي تضرر بشكل كبير أثناء الحرب ضد عناصر تنظيم داعش.

وحضر عدد من نواب المحافظة مراسم وضع الحجر الأساس، وقد غادر الكاظمي المدينة على الفور.

ووقع مطار الموصل بيد مسلحي تنظيم داعش في حزيران 2014 وتعرض لدمار كبير، وبقي المطار لسنوات بين وعود الحكومة العراقية وخيبة سكان المدينة، الى أن أعاد الكاظمي الموضوع الى الواجهة.

ب

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف