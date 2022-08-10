مصطفى الكاظمي يضع الحجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل

أربيل (كوردستان 24)- وضع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، الحجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مطار الموصل، وفق ما أفاد مراسل كوردستان 24 في الموصل.

ووصل الكاظمي الى الموصل صباح اليوم، حيث قام الكاظمي ومحافظ نينوى نجم الجبوري، بوضع الحجر الأساس لمشروع إعادة إعمار وتطوير مطار الموصل الدولي، الذي تضرر بشكل كبير أثناء الحرب ضد عناصر تنظيم داعش.

وحضر عدد من نواب المحافظة مراسم وضع الحجر الأساس، وقد غادر الكاظمي المدينة على الفور.

ووقع مطار الموصل بيد مسلحي تنظيم داعش في حزيران 2014 وتعرض لدمار كبير، وبقي المطار لسنوات بين وعود الحكومة العراقية وخيبة سكان المدينة، الى أن أعاد الكاظمي الموضوع الى الواجهة.