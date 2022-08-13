أمن

شرطة نينوى تكشف جريمة قتل بحق امرأتين شقيقتين

تم اصطحاب المجنى عليهما ووضع مادة السم في الطعام والشراب، وبعد قيامهما بتناول الاكل المسموم تم تنفيذ جريمة القتل بالضرب بواسطة الحجارة على الرأس
author_image مظفر مزوري
العراق الشرطة الموصل جريمة قتل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة نينوى أنها تمكنت من كشف جريمة قتل بحق امرأتين شقيقتين، والقبض على متهمين اثنين قاما بتنفيذ الجريمة.

وقالت مديرية شرطة نينوى في بيان لها "بالتعاون مع مديرية شرطة تلكيف تمكنت مديرية الشرطة في نينوى من كشف جريمة قتل بحق امراتين شقيقتين والقبض على متهمين اثنين قاما بتنفيذ الجريمة".

وأضاف البيان انه "بعد التعمق بالتحقيق اعترف المتهمان أن أحدهما انتحل صفة محامي وقاما بالنصب والاحتيال على المجنى عليهما وأخذ مبالغ مالية كبيرة على شكل دفعات مقابل نقض قرار الحكم الخاص بسجن أزواج المجنى عليهما وإطلاق سراحهما".

وأشار بيان الشرطة الى انه"بعد مطالبة المجنى عليهما بإرجاع أو تقديم شكوى ضدهما، تم الاتفاق على تنفيذ جريمة القتل من خلال الاتصال بالمجنى عليهما، مدعين الذهاب الى بغداد لغرض استلام أزواجهن".

وتابع البيان انه "تم اصطحاب المجنى عليهما ووضع مادة السم في الطعام والشراب، وبعد قيامهما بتناول الاكل المسموم تم تنفيذ جريمة القتل بالضرب بواسطة الحجارة على الرأس، والتوجه الى قرب بحيرة سد الموصل ومن ثم حرقهما لإخفاء معالم الجريمة".

ولفت البيان الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتمت احالتهما الى محكمة الجنايات المختصة لينالا جزائهما العادل".

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