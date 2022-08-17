مجتمع

وزارة النقل والاتصالات تُلزم شركات الإنترنت بتفعيل "الباقات العائلية"

يجب أن تكون هذه الباقة بسعر مناسب أو نفس السعر الحالي، وأن تكون سرعة الانترنت أسرع من الباقات الموجودة حالياً
author_image مظفر مزوري
کوردستان وزارة النقل والاتصالات شركات الانترنت الباقة العائلية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان اليوم إنه يجب على شركات  الانترنت إنشاء "باقات عائلية" والتي تحجب من خلالها جميع المواقع والتطبيقات التي تنشر المحتوى الجنسي واعلانات الكحول وشراء وبيع الاسلحة والقمار.

وقالت وزارة النقل والاتصالات في بيان لها اليوم الاربعاء "أن الوزارة تمنح شركات الانترنت شهراً واحداً لتنفيذ هذا القرار وإبلاغها بسعر وسرعة باقات الانترنت العائلية".

وأضاف البيان أنه "من حيث السعر يجب أن تكون هذه الباقة بسعر مناسب أو نفس السعر الحالي، وأن تكون سرعة الانترنت أسرع من الباقات الموجودة حالياً".

ويتضمن بيان الوزارة من عشر نقاط بيّنت فيها المحتوى الذي يجب حجبه من الباقة العائلية الجديدة من قبل جميع شركات الانترنت، ومنها المواقع التي تشجع على زعزعة الأمن الاجتماعي والتعايش، من خلال نشر الكراهية والتطرف الديني والقومي والاستهزاء بالاديان والكتب السماوية والانبياء وكافة الاديان الموجودة في كوردستان والتشجيع على العنف الاُسري وخاصة ضد النساء والأطفال.

وأشار بيان الوزارة إلى انه "في الباقة العائلية يجب حجب المواقع الجنسية وبيع وشراء الأسلحة وجميع أشكال المقامرة والعملة الإلكترونية والترويج والاعلان عن السجائر والكحول والمخدرات والعنف ضد الحيوانات في الباقة العائلية الجديدة".

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