مسرور بارزاني عن "حادثة القطّارة": كوردستان مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم لكربلاء

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد عن حزنه العميق إزاء الانهيار الترابي على مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه بموقع تويتر "بعميق الحزن تلقينا نبأ الانهيار الترابي على مزار قطّارة الإمام علي (ع)، مما أسفر عن وفيات وإصابات وآخرين تحت الأنقاض".

وتابع "خالص التعازي لأسر المتوفين وتمنياتنا للجرحى بالشفاء".

وأضاف أن "إقليم كوردستان، بمؤسساته الصحية كافة، مستعد لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأهلنا في كربلاء المقدسة".