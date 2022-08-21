مقتدى الصدر: شمل الفساد هذه المرة دور العبادة وبكل وقاحة

أربيل (كوردستان 24)- طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الحكومة العراقية بتحقيق فوري وجاد، من أجل كشف الحقيقة، مضيفاً أن الفساد شمل هذه المرة دور العبادة وبكل وقاحة.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد في تغريدة له على موقع تويتر "مرة أخرى تتسبب شبهات الفساد بضحايا المدنيين في القطارة، ولكن هذه المرة شمل الفساد دور العبادة وبكل وقاحة".

وأضاف الصدر "اننا نعزي ذوي الضحايا ونسأل الله أن يمنّ عليهم بالصبر والسلوان، وأن يلحق ضحاياهم مع الشهداء والصالحين".

وأشار مقتدى الصدر في تغريدته الى "اننا نطالب الحكومة بتحقيق فوري وجاد من أجل كشف الحقيقة، لكي لا يطال الفساد المساجد و دور العبادة كما طال مؤسسات الدولة ووزاراتها".