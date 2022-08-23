زيدان يبحث مع الزهيري حماية المنطقة الخضراء.. وقوات الأمن تشدد إجراءاتها ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء الفريق الركن حامد الزهيري اليوم الثلاثاء الإجراءات الكفيلة بحماية المنطقة والمؤسسات الحكومية.

وجاء اللقاء بعد أن احتشد الصدريون أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل البرلمان ومحاكمة الفاسدين، قبل أن يأمرهم زعيمهم مقتدى الصدر بالانسحاب.

وذكر مجلس القضاء الأعلى على موقعه الإلكتروني أن زيدان والزهيري بحثا "إجراءات القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة ومؤسسات الدولة".

وأكد زيدان، بحسب البيان "على احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة ومنتسبيها".

يأتي هذا في وقت شددت فيه قوات الأمن إجراءاتها في المنطقة الخضراء، في ظل تصاعد الانقسام بين الصدريين والإطار التنسيقي.

وعلّق القضاء العراقي أعماله بعد أن كثف أنصار الصدر الضغط عليه في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية منذ سقوط النظام السابق.

ويدعو الصدر إلى انتخابات مبكرة وإجراء تعديلات غير محددة على الدستور بعد استقالة نوابه من البرلمان بأمر منه في حزيران يونيو الماضي.

ويرفض خصوم الصدر الاستجابة لمطالبه، مما أثار مخاوف من تجدد الاضطرابات والعنف في العراق المنهك من الصراعات.