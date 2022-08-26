مقتل مدني إثر خلاف على "طابور الوقود" في مدينة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- تسبب خلاف حول تعبئة الوقود بمقتل مدني في أحد أحياء كركوك، حسبما أفاد مراسل كوردستان 24 ومصادر في الشرطة.

واندلع الخلاف بسبب الازدحام الشديد على محطات الوقود، قبل أن يتطور إلى توتر أعقبه إطلاق نار في حي (بنجا علي) مما أودى بحياة مدني وإصابة آخر بجروح.

وقال مدير مركز شرطة العروبة هفال البرزنجي لكوردستان 24، إن المهاجم "لاذ بالفرار" عندما فتح النار في الطابور بعد حصول "خلاف وشجار".

وأضاف أن الحادث أدّى إلى إصابة شخصين بجروح في بادئ الامر، مشيراً إلى أن أحد المصابين توفي بعد نقله إلى المستشفى، فيما لا يزال الآخر تحت الرعاية الطبية.

وغالباً ما تسبب طوابير الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود بخلافات حادة تصل إلى الاشتباكات، في صورة تعكس الوضع الصعب الذي يعيشه أهالي كركوك.

وأبلغ أحد الشهود كوردستان 24، أن طوابير الوقود كثيراً ما تشهد "معارك" يذهب ضحيتها المدنيون، منتقداً عجز قوات الأمن عن التدخل لتنظيم الطوابير.