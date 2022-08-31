قوباد طالباني: الإصلاح يؤتي أكله وعلى وشك حصد ثماره

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الأربعاء إن مشروع الإصلاح بدأ يؤتي أكله في شتى المجالات الحكومية.

وكتب طالباني على صفحته في فيسبوك قائلاً "الإصلاح يعد عملية تتطلب الاستمرارية، وقد لمسنا ذلك مع عدد من زملائي في الحكومة".

وأشار إلى أن خطوات جيدة قد اُتخذت بالفعل في مختلف القطاعات، وأردف بالقول "نحن على وشك حصد ثمار تلك المهمة الملقاة على عاتقنا".

وقال طالباني إن تنفيذ الإصلاحات يهدف أساساً لتقديم الخدمات إلى المواطنين من خلال إرساء حكم رشيد في الإقليم.