سیاسة

قوباد طالباني: الإصلاح يؤتي أكله وعلى وشك حصد ثماره

قال طالباني إن تنفيذ الإصلاحات يهدف أساساً لتقديم الخدمات إلى المواطنين
author_image Kurdistan24 اربیل
قوباد طالباني - صورة أرشيفية
قوباد طالباني - صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان الإصلاح قوباد طالباني

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الأربعاء إن مشروع الإصلاح بدأ يؤتي أكله في شتى المجالات الحكومية.

وكتب طالباني على صفحته في فيسبوك قائلاً "الإصلاح يعد عملية تتطلب الاستمرارية، وقد لمسنا ذلك مع عدد من زملائي في الحكومة".

وأشار إلى أن خطوات جيدة قد اُتخذت بالفعل في مختلف القطاعات، وأردف بالقول "نحن على وشك حصد ثمار تلك المهمة الملقاة على عاتقنا".

وقال طالباني إن تنفيذ الإصلاحات يهدف أساساً لتقديم الخدمات إلى المواطنين من خلال إرساء حكم رشيد في الإقليم.

موضوعات ذات صلة
العراق

نبيه بري يدعو الصدر إلى العدول عن اعتزال السياسة
  43 دقائق
العراق

لجنة تقصي الحقائق تتخذ قراراً في أولى جلساتها بشأن أحداث الخضراء
  2 ساعات
العالم

جيفري: إيران سبب عدم استقرار العراق.. وواشنطن لم تؤدِ دورها اللازم
  20 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف