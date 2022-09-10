سیاسة

طهران ترد بـ"أسف" على البيان الأوروبي المشكك بإحياء الاتفاق النووي

قال إن البيان الأوروبي يمثل "انحرافاً عن مقاربة مثمرة في المفاوضات"
author_image Kurdistan24 اربیل
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
إيران إيران الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الإيرانية السبت إن بيان الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن مباحثات إحياء الاتفاق النووي "غير بنّاء" و"مؤسف".

وسبق أن أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن "شكوك جدية" في مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان تعليقاً على الموقف الأوروبي "غير البنّاء"، إنه "من المفاجئ والمؤسف، بينما تستمر التفاعلات الدبلوماسية وتبادل الرسائل بين الأطراف المفاوضين ومنسق المباحثات من أجل إنجاز المباحثات، أن تصدر الدول الأوروبية الثلاث بيانا كهذا".

وأضاف أن البيان الأوروبي يمثل "انحرافاً عن مقاربة مثمرة في المفاوضات"، حسبما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وتقول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن المقترح النهائي الذي طُرح على طهران يمثّل "الحد الأقصى لمرونة" القوى الأوروبية بشأن الملف.

وجاء بيان القوى الأوروبية الثلاث بعد يوم على تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن رد إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي يمثّل خطوة "إلى الوراء".

موضوعات ذات صلة
العراق

فائق زيدان يطالب بتغييرات دستورية لمواد أدخلت العراق في جمود سياسي
  33 دقائق
کوردستان

قيادي في الحزب الديمقراطي يتحدث عن "مفاجأة" بشأن مرشح منصب رئيس الجمهورية
  2 ساعات
العراق

بالصور | ضربة جوية تردي ذبّاحاً نحر ضابطاً رفيعاً في ديالى
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف