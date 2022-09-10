طهران ترد بـ"أسف" على البيان الأوروبي المشكك بإحياء الاتفاق النووي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الإيرانية السبت إن بيان الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن مباحثات إحياء الاتفاق النووي "غير بنّاء" و"مؤسف".

وسبق أن أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن "شكوك جدية" في مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان تعليقاً على الموقف الأوروبي "غير البنّاء"، إنه "من المفاجئ والمؤسف، بينما تستمر التفاعلات الدبلوماسية وتبادل الرسائل بين الأطراف المفاوضين ومنسق المباحثات من أجل إنجاز المباحثات، أن تصدر الدول الأوروبية الثلاث بيانا كهذا".

وأضاف أن البيان الأوروبي يمثل "انحرافاً عن مقاربة مثمرة في المفاوضات"، حسبما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وتقول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن المقترح النهائي الذي طُرح على طهران يمثّل "الحد الأقصى لمرونة" القوى الأوروبية بشأن الملف.

وجاء بيان القوى الأوروبية الثلاث بعد يوم على تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن رد إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي يمثّل خطوة "إلى الوراء".