سیاسة

العراق يعطل الدوام الرسمي يوم الأحد في ذكرى الأربعينية

توافق ذكرى أربعينية الإمام الحسين في 17 من الشهر الجاري
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العراق أربعين الإمام الحسين كربلاء العراق

أربيل (كوردستان 24)- قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل تزامناً مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وبدأ الملايين من المسلمين الشيعة يشقون طريقهم الى مدينة كربلاء مع مرور أربعين يوماً على ذكرى مقتل الإمام الحسين قبل أكثر من 1340 عاماً.

ولم يقتصر إحياء المناسبة على العراقيين فحسب، بل تدفق الى كربلاء زوار بأعداد كبيرة من إيران ودول مجاورة وأخرى خليجية وإقليمية.

وتوافق ذكرى أربعينية الإمام الحسين في 17 من الشهر الجاري.

وقالت الحكومة العراقية في بيان إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه "بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق للثامن عشر من شهر أيلول، سنة 2022، تزامناً مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وتمثل ذكرى أربعين الإمام الحسين واحدة من أكبر الشعائر لدى الشيعة في العالم، وفيها تخرج مواكب العزاء ويتوافد مئات الآلاف من الشيعة من كافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء.

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