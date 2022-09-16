اقتصاد

الحكومة الألمانية تضع يدها على نشاطات روسنفت الروسية في ألمانيا

الهدف من هذا الإجراء تقديم مساهمة كبرى لضمان مستقبل مصفاة شفيت في شرق البلاد على الحدود مع بولندا
author_image مظفر مزوري
العالم النفط الغاز روسنفت روسيا المانيا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة أنها وضعت يدها على نشاطات المجموعة النفطية الروسية روسنفت في ألمانيا، من أجل ضمان إمدادات الطاقة الوطنية.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان لها اليوم الجمعة "ان فروع روسنفت في المانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط، وُضعت تحت وصاية الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة".

وأضاف بيان الوزارة الألمانية "ان الهدف من هذا الإجراء تقديم مساهمة كبرى لضمان مستقبل مصفاة شفيت في شرق البلاد على الحدود مع بولندا"، وتسيطر المجموعة الروسية على هذه المصفاة التي تؤمن إمداد العاصمة برلين ومنطقتها بالمنتجات النفطية.

ويشمل قرار الحكومة الالمانية فروع روسنفت ألمانيا و"آر إن ريفاينينغ إند ماركتينغ" التي تملك أسهما في ثلاث مصاف كبيرة في البلد، شفيت وميرو وبايرن أويل، وبوضع يدها على الموقع، سيكون بوسع السلطات الألمانية التحكم بنفسها بإمدادات المصفاة بالنفط المستورد من موردين غير روسيا.

وتسجل نشاطات المصفاة بلبلة كبيرة حاليا بعدما قررت الحكومة الحد بشكل كبير من واردات النفط الروسي، على أن تستغني عنها بالكامل بحلول نهاية السنة.

المصدر: فرانس برس

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