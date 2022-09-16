في أحدث إحصائية للآثار.. العراق يمتلك أكثر من 150 ألف موقع أثري

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الاثار والتراث أن العراق يمتلك أكثر من 150 ألف موقع أثري في عموم العراق، وذلك في أحدث إحصائية للهيئة، ولخصت التحديات التي تواجه عملها.

وقال مدير إعلام هيئة الاثار والتراث العراقية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار حاكم الشمري لوكالة الانباء العراقية "إن العراق يمتلك أكثر من 150 ألف موقع أثري بحسب آخر مسح تم على تلك المواقع".

وأضاف الشمري "تضم تلك المواقع آثاراً حية للحضارات الآشورية والبابلية والاكدية والحضرية والإسلامية وكل ما يتعلق بحضارات وادي الرافدين".

وأشار الشمري الى "أن تحديات عديدة تواجه عمل هيئة الآثار، منها السرقة والنبش العشوائي خاصة وان انتشار تلك المواقع يكون في المناطق الصحراوية البعيدة عن المناطق السكنية، فضلاً عن قلة عدد الحراس المتواجدين لحمايتها".

وتابع قائلاً "ان مشكلة التخصيصات المالية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، وعدم توفير التخصيصات أثّر على عملية حماية المواقع وتسييجها، فضلاً عن عملية التنقيب واستخراج الآثار".

ولفت الشمري الى "ان الملاكات العامة في الهيئة تعمل على إشاعة الثقافة الأثرية من أجل حماية هذه المواقع وتوعية الناس بأن الآثار هي ثروة إنسانية للمجتمع".

وأكد حاكم الشمري "ان قطاع الآثار يحتاج الى دعم مالي والاهتمام بالمواقع الأثرية كونها تضم ثروة مهمة عبر الآف السنين".