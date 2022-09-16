المستشار الألماني: يجب أن تصبح ألمانيا القوة المسلحة الأفضل تجهيزاً

أربيل (كوردستان24)- دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الى زيادة نفوذ الدول الاوربية في حلف الشمال الأطلسي، وقال أن بلاده يجب أن تكون القوة المسلحة الأفضل تجهيزاً.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس أمام ضباط الجيش الألماني في برلين "كوننا الأمة الأكثر تعداداً سكّانياً والتي تتمتع بأكبر قوة اقتصادية والواقعة في وسط القارة، يجب أن يصبح جيشنا ركيزة الدفاع التقليدي في أوروبا، القوة المسلّحة الأفضل تجهيزاً".

وأضاف شولتس "بعد سنوات من الاعتقاد بشكل خاطئ بأن بلاده محاطة بالأصدقاء، الحقيقة هي أن الوسط السياسي والاقتصادي وجزء كبير من المجتمع صدقوا هذه الفرضية واستخلصوا استنتاجات كبرى، لكنها كانت استنتاجات خاطئة كما ندرك اليوم، خصوصاً إذا نظرنا إلى وضع الجيش الألماني".

وأشار شولتس الى أنه "علينا نحن الأوروبيين، تحمّل مسؤوليات أكبر بكثير في حلف شمال الأطلسي".

وشكّل الغزو الروسي لأوكرانيا منعطفًا في السياسة الدفاعية الألمانية وحمل برلين على إنشاء صندوق خاص بقيمة مئة مليار يورو لتجديد معدّات الجيش وتحديث استراتيجيته.

وأبدى شولتس تأييده لإنشاء مقرّ عام أوروبي قادر على القيام بمهمّات، سواء لإجلاء مواطنينا على غرار ما حصل العام الماضي في أفغانستان، أو مهمّة أوروبية استشارية أو تدريبية، كما في العراق ومالي والنيجر.

وأكد شولتس "ان المشكلة الأكبر إلحاحاً في أوروبا قد تكون العدد المتشابك تماماً لمنظومات الأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك المنافسة بين شركات الأسلحة المختلفة"، مضيفاً في ذات الوقت "وحدها زيادة منسّقة للقدرات الاوربية ستتيح لاوروبا التصرف، واهتمام خاص بمجال الدفاع الجوي المنسّق على المستوى الأوروبي والذي ساهم في تعزيز الركيزة الأوروبية للناتو".

ويعتزم المستشار الالماني أيضًا "استخدام الإمكانيات التي توفرها معاهدات الاتحاد الأوروبي لإسناد المهام إلى مجموعة من الدول الأعضاء" من أجل تسهيل عمليات عسكرية أوروبية محتملة".

المصدر: فرانس برس