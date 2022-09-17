صحة وبیئة

الأنواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة هذا الأسبوع

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم السبت عن حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت أن يكون الجو صحواً وارتفاع في درجات الحرارة هذا الأسبوع.

وذكر بيان لهيئة الانواء الجوية اليوم السبت "في إقليم كوردستان سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن يوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون (6-8) كيلومتر.

وأضاف بيان الهيئة "في المنطقة الوسطى من البلاد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كيلومتر في الساعة، وستنشط الرياح الى (30-40) كيلومتر في الساعة مسببة تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (6-8) كيلومتر وفي الغبار (3-5) كيلو متر.

وتابع البيان "في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كيلومتر في الساعة، وستنشط الى (30-40) كيلومتر مسببة تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (6-8) كيلومتر.

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