البنك المركزي يعتزم إصدار فئة 20 ألف دينار من العملة العراقية

أربيل (كوردستان24)- أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء انه يعتزم إصدار ورقة نقدية جديدة فئة 20 ألف دينار من العملة العراقية، مؤكداً انه لا توجد نية لدى البنك المركزي العراقي لتغيير سعر صرف الدولار.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف غالب في كلمة له في ملتقى الرافدين "ان البنك المركزي وضمن سلسلة العملات يعمل على اكمال فئة جديدة بقيمة 20 الف دينار بناء على دراسة وابحاث مقارنة مع دول الجوار ويعمل على استكمال شكل الورقة وخلال الايام المقبلة سوف يتم الإعلان".

وأضاف المحافظ "ان البنك المركزي قام بتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة لتمويل المشاريع، وأن المبادرات استهدفت بشكل كبير قطاع الاسكان الذي يشغل اكثر من 30 % في مختلف القطاعات".

وأشار مخيف الى انه "لا توجد نيه لدى البنك المركزي لخفض او تغيير سعر الصرف الدولار، والعراق لايزال في المراحل الاولى وجني الاثار الايجابية من تغير سعر الصرف وهناك بعض المؤشرات السلبية نعمل على مهالجتها خلال الفترة المقبلة".

وتابع مخيف قائلاً "ان هناك مشروع سابق مقدم من البنك المركزي بشأن عملية حذف الاصفار، وهذا الامر يحتاج الى تشريع قانون وهذا المشروع يتطلب الى بعض التعديلات، وان السعي بهذا القانون يحتاج الى استقرار الوضع في البلاد ويجب توفير الاجواء لتقبل مثل هذه التعاملات".

واضح محافظ البنك المركزي "ان البنك المركزي لديه خطة واستراتيجية لخمس سنوات وقد تتأخر بسبب ما يواجه في عدة مجالات، والبنك المركزي قام بعدة خطوات لتطوير القطاعين المصرفي والمالي منها الغاء الفائدة ووضع رسوم بسيطة لتنمية المشاريع الصناعية والسكنية والزراعية".

وأضاف المحافظ "ان جميع القطاعات تتأثر بالوضع العام في البلاد وخصوصا القطاع المصرفي سواء كانت سياسية او أمنية، ورغم ذلك القطاع المصرفي كان له دوراً في تحريك عجلة الاقتصاد خاصة في قطاع الاسكان بشكل خاص"، مؤكدا "أن البنك المركزي بادر بتطوير القطاع المصرفي وتعزيز العلاقات مع المصارف العربية والعالمية".