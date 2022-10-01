ماجد شنكالي: الحادث تسبب بحصول خسائر بشرية والبحث مستمر عن آخرين تحت الركام

أربيل (كوردستان24)- دعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور ماجد شنگالي، الى فتح تحقيق حكومي موسع وعاجل في حادث انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية بمشاركة ممثل عن لجنة الصحة والبيئة البرلمانية".

وقال نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور ماجد شنكالي في بيان لمكتبه الإعلامي اليوم السبت "ان ما حصل اليوم من حادث انهيار بناية تم انشاءها بالطرق الحديثة واستغلالها كمختبر وطني للتحليلات في منطقة الكرادة وسط العاصمة بالتعاون بين هيئة الاستثمار الوطنية ووزارة الصحة يمثل كارثة كبيرة وتثير العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي أدت الى هذا الحادث وهل هنالك ايادي خفية او دوافع مقصودة لما حصل سواء من جانب الفساد خلال مراحل الانشاء او ما تبعها الى يوم الحادث".

وأضاف شنگالي "ان الحادث تسبب بحصول خسائر بشرية والاعمال ما زالت مستمرة للبحث عن الاخرين تحت الركام"، مشددا على ان "الامر ينبغي ان لا يمر مرور الكرام وهنالك ضرورة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية موسعة وعاجلة بمشاركة ممثل عن لجنة الصحة والبيئة النيابية لضمان شفافية التحقيق وعدم حصول أي تسويف او تلاعب في مراحل التحقيق".

واكد ماجد شنكالي على "أهمية محاسبة جميع المتورطين في هذا الحادث بعيدًا عن المجاملات او التسويف مع التأكيد على تدقيق جميع المشاريع التي تم انشاؤها حاليا بنفس شاكلة انشاء البناية المنهارة كأجراء استباقي لضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة على المدى القصير او البعيد".