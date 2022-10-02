دلشاد سعيد يحصل على جائزة "مهرجان جميل هورو وبافي صلاح" للإبداع الفني في ألمانيا

أربيل (كوردستان 24)- منح مهرجان (جميل هورو وبافي صلاح) جائزته للإبداع الفني لعام 2022، للموسيقار الكوردي، دلشاد سعيد، خلال حفلٍ بمدينة بون الألمانية.

وسُلِّمت الجائزة في نسختها الثانية لـ سعيد، من جانب الروائي الكوردي جان دوست، في الحفل الذي حضره كتاب ومثقفون وفنانون.

وأُطلِقت جائزة الفنانين الكورديين المنحدرين من مدينة عفرين بكوردستان سوريا، عام 2018، إحياءاً لذكرى وفاتهما، حيث مُنِحت النسخة الأولى للفنان الكوردي نظام الدين أريج.

وقال عضو لجنة تنظيم المهرجان، عنايت ديكو، لـ كوردستان24: "مُنحت الجائزة للموسيقار الكوردي دلشاد سعيد لجهوده الكبيرة في خدمة الموسيقا الكوردية وتطويرها".

وأضاف: "كانت هناك نشاطات أخرى خلال حفل توزيع الجائزة، كأداء الرقصات الشعبية وإلقاء الشعر، كما عرضت فرقة زوزان للفلكور الكوردي مسرحية صامتة".

جميل هورو 1934- 1989 بافي صلاح 1952- 2016 يعتبران من الفنانين المعروفين في الغناء الكلاسيكي والفلكور الكورديين في كوردستان سوريا، ويتمتعان بشهرة في باقي أجزاء كوردستان في مجال الحفاظ على الفن والموسيقا الكورديين.

وُلِد دلشاد سعيد عام 1958 في مدينة دهوك بإقليم كوردستان، بعد تخرجه من معهد الموسيقا في بغداد، صار عضواً في فرقة الإذاعة والتلفزيون الموسيقية، والتحق بالفرقة السيمفونية الوطنية العراقية عازفاً للكمان ومساعداً لقائد الأوركسترا حينذاك، وفي عام 1979 أسس فرقة دهوك الموسيقية.

من عام 1984 حتى 1988 أكمل دراسته الموسيقية العليا من جامعة ويلز في المملكة المتحدة، انتقل منذ عام 1991 إلى النمسا، وهو عازف كمان أول في إحدى الفرق السيمفونية هناك، ويعمل محاضراً في قسم الموسيقا في إحدى جامعاتها، ويقيم أنشطته الموسيقية في عدد من المدن الأوربية. وفي عام 2015، ألّف سيمفونية البيشمركه وشنكال.