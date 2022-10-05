سیاسة

أردوغان: لا توجد قضية كوردية في تركيا

author_image Kurdistan24 اربیل
ترکیا اردوغان القضية الكوردية تركيا

أربيل (كوردستان 24)- نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجود قضية في بلاده اسمها القضية الكوردية.

وخلال اجتماعٍ اسبوعي لحزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، في البرلمان،  قال أردوغان: "ليس لدينا شيء اسمه القضية الكوردية، في البرلمان التركي هناك وزيران كورديان، وهما صديقان لي".

وبخصوص طلب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، حول منح الحرية لارتداء الحجاب، قال الرئيس التركي: "لم يعد الحجاب موجوداً على أجندة تركيا".

واعتبر أن هناك "حق طبيعي للجميع، وأن ارتداء الملابس والحجاب ينبغي ألا تكون مسألة قانونية ودستورية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف