أردوغان: لا توجد قضية كوردية في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجود قضية في بلاده اسمها القضية الكوردية.

وخلال اجتماعٍ اسبوعي لحزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، في البرلمان، قال أردوغان: "ليس لدينا شيء اسمه القضية الكوردية، في البرلمان التركي هناك وزيران كورديان، وهما صديقان لي".

وبخصوص طلب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، حول منح الحرية لارتداء الحجاب، قال الرئيس التركي: "لم يعد الحجاب موجوداً على أجندة تركيا".

واعتبر أن هناك "حق طبيعي للجميع، وأن ارتداء الملابس والحجاب ينبغي ألا تكون مسألة قانونية ودستورية".