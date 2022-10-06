غرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل اليونان يخلّف 15 قتيلاً

أربيل (كوردستان24)- أعلن خفر السواحل اليوناني أن 15 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وفُقد اخرون قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم الخميس، مؤكداً انه تم انقاذ خمسة اشخاص وتجري عمليات بحث لمساعدة اخرين.

وقال خفر السواحل اليوناني في بيان له اليوم الخميس أنه "عُثر على جثث 15 شخصا بالقرب من الجزيرة المجاورة للسواحل التركية بعد غرق زورق يحمل نحو أربعين شخصا دفعته رياح عاتية هبت على المنطقة"، مضيفاً أنه "تم إنقاذ خمسة أشخاص وتجري عمليات لمساعدة اخرين".

وقبل ساعات تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثان يقل 95 شخصًا على ما يبدو بالقرب من جزيرة سيتيرا.

وغرق الزورق بالقرب من ميناء دياكوفتي، وتمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ بينما سمحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال ثمانين شخصًا، ولم تكشف أي تفاصيل عن جنسيات الضحايا.

وأوضح خفر السواحل إن سرعة الرياح في منطقة سيتيرا بلغت 102 كلم في الساعة.

وشهدت اليونان زيادة في حركة المهاجرين هذا العام إذ يسلك المهربون في كثير من الأحيان أطول وأخطر طريق في جنوب البلاد، ولم تعد تبحر القوارب المتهالكة تبحر من تركيا بل من لبنان للالتفاف على الدوريات في بحر إيجه ومحاولة الوصول إلى إيطاليا.

وأكد خفر السواحل اليوناني إنه أنقذ حوالى 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل أقل من 600 في 2021.

المصدر: فرانس برس