القصف الإيراني على إقليم كوردستان ضمن نقاشات البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يناقش مجلس النواب العراقي في جلسته يوم السبت القادم، القصف الإيراني على مناطق في إقليم كوردستان.

ونشر مجلس النواب العراقي اليوم الخميس في بيانٍ له، جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل، المتضمن 6 فقرات، إحداها تتعلق بمناقشة القصف الإيراني على مناطق في إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء 28 ‌أيلول سبتمبر 2022، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، أودى بحياة 18 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.

وأثار الهجوم الإيراني سلسلة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والعالمية.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان على صفحتها في فيسبوك، إن "القصف الإيراني استهدف أماكن عامة كرياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وقاعات المناسبات والسيارات الخدمية ومنازل المدنيين".