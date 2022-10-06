سیاسة

القصف الإيراني على إقليم كوردستان ضمن نقاشات البرلمان العراقي

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان كوردستان إيران القصف الإيراني

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يناقش مجلس النواب العراقي في جلسته يوم السبت القادم، القصف الإيراني على مناطق في إقليم كوردستان.

ونشر مجلس النواب العراقي اليوم الخميس في بيانٍ له، جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل، المتضمن 6 فقرات، إحداها تتعلق بمناقشة القصف الإيراني على مناطق في إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء 28 ‌أيلول سبتمبر 2022، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، أودى بحياة 18 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.

وأثار الهجوم الإيراني سلسلة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والعالمية.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان على صفحتها في فيسبوك، إن "القصف الإيراني استهدف أماكن عامة كرياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وقاعات المناسبات والسيارات الخدمية ومنازل المدنيين".

9878

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف