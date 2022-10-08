سیاسة

كندا تمنع 10 آلاف قائد في الحرس الثوري من دخول أراضيها

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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
إيران إيران كندا الحرس الثوري

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الحكومة الكندية قراراً ستمنع بموجبه 10 آلاف من كبار الحرس الثوري الإيراني من دخول أراضيها، بسبب ما أسمته "ممارسات طهران العنيفة" ضد المحتجين.

ومن شأن القرار أن يمنع 50 بالمئة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، الذين يفوق عددهم 10 آلاف، من مسؤولين وقادة، من دخول الأراضي الكندية، حسبما ذكره رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في خطاب ألقاه يوم أمس.

يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان الخزانة الأمريكية فرض حزمة من العقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين، بينهم وزيرا الداخلية والنقل وقادة ومسؤولون في الحرس الثوري لاتهامهم بالتورط في قمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وأكد ترودو أن القرار المتَّخذ "هو قرارٌ دائم، وأن جميع أولئك المعاقبين سيُمنعون من الدخول إلى كندا للأبد".

وتشهد المدن الإيرانية احتجاجات شعبية منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" منتصف الشهر المنصرم، إلا أن السلطات واجهتها بحملة اعتقالات واستخدام العنف مما تسبب بمقتل وإصابة المئات.

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