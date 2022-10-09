مسرور بارزاني يشارك بإحياء المولد النبوي ويدعو رجال الدين الى أمرين

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد 9 تشرين الأول أكتوبر، في احياء مولد رسول الإسلام محمد بن عبد الله "ص"، فيما دعا رجال الدين الى أمرين.

واكد مسرور بارزاني خلال كلمة له في الاحتفالية، ان إقليم كوردستان يحتضن كافة الأديان والطوائف دون تفريق وتمييز، وأن حق الانسان في ممارسة عقائده مكفول في الإقليم، وقال "انه لشرف عظيم لي أن أشارك اليوم في الاحتفالية بمولد الرسول الأعظم".

واكد رئيس حكومة الإقليم ان الأديان جاءت لإحقاق الحق ونصرة المظلوم ونشر العدالة، ولكي تكون هنالك علاقة صادقة بين البشر والله، داعيا رجال الدين الى أهمية دعمهم لأن تترسخ ثقافة التعايش والتسامح بين الأديان في إقليم كوردستان.

من جهة أخرى دعا مسرور بارزاني رجال الدين الى الوقوف بوجه كل شخص أو جهة تحاول استغلال الدين لتحقيق غايات سياسية أو شخصية أو نيل امتيازات فئوية أو جهوية.