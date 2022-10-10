سیاسة

البرلمان الأوروبي يتوعّد روسيا ويصف حربها على أوكرانيا بـ "مثيرة للاشمئزاز"

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العالم البرلمان الأوروبي روسيا اوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ما يحدث في أوكرانيا التي تعرّضت لقصفٍ روسي صباح اليوم الاثنين، طال العاصمة كييف، ومدن لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلاً عن خاركيف وزابوريجيا، بـ "مثير للاشمئزاز".

وقالت ميتسولا إن ما يحدث الآن في كييف "مثير للاشمئزاز"، مؤكّدةً "يظهر للعالم مرةً أخرى النظام الذي نواجهه، نظامٌ يستهدف بشكلٍ عشوائي، نظامٌ يمطر الرعب والموت على الأطفال".

جاء ذلك، بينما أعلنت الشرطة الأوكرانية، مقتل 8 أشخاصٍ على الأقل وإصابة 12 آخرين بجروحٍ متفرّقة في القصف الذي سبق اجتماعاً مقرراً لمجلس الأمن القومي الروسي، لبحث الردّ على التفجير الذي ضرب جسر كيرتش.

وأضافت رئيسة البرلمان الأوروبي، أن "هذا عملٌ إجرامي، ستتم محاسبتهم، أوكرانيا ستنتصر، أوروبا لن تغض النظر"، في إشارةٍ إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

وردّاً على القصف الذي استُخدِم فيه عشرات الصواريخ والمسيّرات، اتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موسكو بمحاولة "محو بلاده عن وجه الأرض".

فيما وصف مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، القصف الروسي على المدن الأوكرانية بـ "جريمة حرب"، معتبراً أنها حربٌ "لا قواعد لها".

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