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هيئة الحج: تفويج 76 الف معتمر هذا العام

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الحج المعتمرين جوا وبرا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة يوم الأربعاء ، تفويج اكثر من 76 ألف معتمر جوا وبرا بانسيابية تامة في العام 2022.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "التسهيلات والاجراءات المبسطة التي تم اتخاذها هذا العام ، وفتح منفذ عرعر البري أسهمت بزيادة اقبال المواطنين على أداء مناسك العمرة"، مشيرة الى مغادرة 76325 شخصا البلاد عبر المنافذ الجوية في المطارات العراقية الخمسة، إضافة الى منفذ عرعر الحدودي لأداء مناسك العمرة بانسيابية تامة".

وأشار البيان، الى أن "المطارات ساهمت بنقل 50919 معتمرا توزعوا على مطارات (بغداد 32921 - اربيل 8115 - النجف 5879 - البصرة 3336 - السليمانية 684 ).

ولفتت الهيئة العليا إلى أن "منفذ عرعر الحدودي الذي افتتح هذا العام بعد انقطاع 3 عقود شهد استقبال (25406) معتمرين فوجوا جميعهم دون حدوث معوقات".

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