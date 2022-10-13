ريبر أحمد يعلن سحب ترشيحه لمنصب الرئاسة

أربيل (كوردستان 24)- اعلن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد، سحب ترشيحه لمنصب رئاسة العراق.

واكد ريبر أحمد ان خطوته هذه جاءت من اجل تحقيق التوافق الوطني وخدمة لصالح البلاد.

ووجه ريبر أحمد الشكر للرئيس مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على الثقة التي منحوه إياها.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس، سحب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية لإنقاذ العملية السياسية في العراق من الانسداد السياسي من خلال التعاون والتحاور مع كافة القوى الفائزة حسب بيان الحزب.