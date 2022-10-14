الولايات المتحدة تُرحب بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق

أربيل (كوردستان24)- رحبت الولايات المتحدة الامريكية بانتخاب عبداللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق وحثت جميع الأطراف على مراعاة إرادة العراقيين وتجنب العنف وحل الخلافات ودياً وسلمياً.

وقالت السفارة الامريكية في بغداد على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية "اليوم، وبعد أكثر من عام على مفاوضات تشكيل الحكومة، ترحب الولايات المتحدة بانتخاب مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق".

وأضاف البيان "نحث القادة السياسيون الذين سيشكلون الحكومة الجديدة على مراعاة إرادة العراقيين الذين صوتوا لحكومة تستجيب لإحتياجاتهم، كما تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف على تجنب العنف وحل الخلافات ودياً وسلمياً من خلال العملية السياسية".

وأشار البيان الى أن " الولايات المتحدة تؤكد من جديد على التزامها بالشراكة مع شعب وحكومة العراق للنهوض بأولوياتنا المشتركة العديدة. نحن نتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا".