سیاسة

الولايات المتحدة تُرحب بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق

الولايات المتحدة تؤكد من جديد على التزامها بالشراكة مع شعب وحكومة العراق للنهوض بأولوياتنا المشتركة العديدة ونتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا
author_image مظفر مزوري
العراق سفارة الولايات المتحدة الامريكية انتخاب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد

أربيل (كوردستان24)- رحبت الولايات المتحدة الامريكية بانتخاب عبداللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق وحثت جميع الأطراف على مراعاة إرادة العراقيين وتجنب العنف وحل الخلافات ودياً وسلمياً.

وقالت السفارة الامريكية في بغداد على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية "اليوم، وبعد أكثر من عام على مفاوضات تشكيل الحكومة، ترحب الولايات المتحدة بانتخاب مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق".

وأضاف البيان "نحث القادة السياسيون الذين سيشكلون الحكومة الجديدة على مراعاة إرادة العراقيين الذين صوتوا لحكومة تستجيب لإحتياجاتهم، كما تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف على تجنب العنف وحل الخلافات ودياً وسلمياً من خلال العملية السياسية".

وأشار البيان الى أن " الولايات المتحدة تؤكد من جديد على التزامها بالشراكة مع شعب وحكومة العراق للنهوض بأولوياتنا المشتركة العديدة. نحن نتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف