مسؤول حزبي: رشيد طرح نفسه "مستقلاً" وعدم اعتباره مرشح كوردستان "ظلم"

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول كبير في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الجمعة إن لطيف رشيد طرح نفسه مرشحاً مستقلاً لشغل منصب رئاسة الجمهورية وليس عن حزب معين، مشيراً إلى أنه من الظلم ألّا ينظر إليه على أنه مرشح كوردستان.

وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي بيرة في حديث لكوردستان 24، إن لطيف رشيد رشّح نفسه إلى منصب رئاسة الجمهورية بصفة "مستقل"، مبيناً أن رشيد كان عضواً بارزاً في الاتحاد الوطني وأدى دوراً مهماً في مختلف مراحل نضال حزبه.

وتابع "إذا شكك أي طرف كوردستاني في كوردستانية لطيف رشيد.. فهذا ظلم".

وكان سعدي بيرة يتحدث على هامش مشاركته ضمن وفد لحزبه في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في العاصمة الألمانية برلين.

وانتخب البرلمان العراقي أمس الخميس لطيف رشيد رئيساً للبلاد لينهي بذلك شللاً استمر عاماً بعد الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وكان رشيد (78 عاماً)، وهو مهندس، وزيراً للموارد المائية من 2003 إلى 2010، وقد فاز بفارق كبير على منافسه برهم صالح، الذي كان يسعى للفوز بفترة ثانية.

وكلف رشيد فور فوزه محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، وأمامه الآن 30 يوماً لإكمال تشكيلته وتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها. وسبق أن تولى السوداني (52 عاماً) منصب وزير حقوق الإنسان، ومنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.