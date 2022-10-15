المجلس الكوردي يدعو تركيا والمجتمع الدولي لإخراج "تحرير الشام" من عفرين

أربيل (كوردستان24)- دعا المجلس الوطني الكوردي في سوريا، الجمعة، تركيا والمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليتهما لإخراج هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) والمصنفة "إرهابياً" من كامل منطقة عفرين.

وأصدر المجلس الوطني الكوردي بياناً حول الأحداث الجارية في عفرين جاء فيه: "منذ أيام جعلت الفصائل المسلحة مدينة عفرين والبلدات والقرى التابعة لها ساحة في الاقتتال والتنازع للاستحواذ على مناطق النفوذ والسيطرة".

وأضاف البيان أن "المجلس الوطني الكوردي إذ يندد بهذا الاقتتال الذي أفسح المجال لجبهة النصرة الإرهابية بدخول تلك المناطق، فإنه يؤكد من جديد على استهتار هذه الفصائل المسلحة بحياة الناس وانتهاكاتها المتواصلة بحقهم".

وأكد أن "المجلس الوطني الكوردي يدعو المجتمع الدولي والدول ذات الشأن وخاصة تركيا بتحمل مسؤولياتها لإيقاف العمليات العسكرية، وإخراج جبهة النصرة من كامل منطقة عفرين".

وشدد على ضرورة "تأمين عودة آمنة للنازحين إلى ديارهم وتسليم إدارة المنطقة بكل احتياجاتها إلى سكانها الأصليين".

وأقدمت هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، والمتحالفة مع فصائل فرقة "الحمزات" وفرقة "السلطان سليمان شاه" التابعين للـ"الجيش الوطني"، يوم الخميس 13 تشرين الأول أكتوبر 2022 على اقتحام مدينة عفرين بشمال غرب سوريا، وذلك بعد اشتباكات أدت لانسحاب "الفيلق الثالث نحو اعزاز.