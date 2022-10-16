سیاسة

خلال لقائه السفير البريطاني في العراق.. السوداني يكشف مرتكزات برنامجه الحكومي

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحكومة العراقية المكلّف، محمد شياع السوداني، أن برنامجه الحكومي "سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين".

جاء ذلك خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، بحث فيه الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا، واستعراض مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي.

وشدّد السوداني خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد، على رفض إقصاء أي طرف سياسي فاعل في الحكومة المقبلة، مؤكّداً أن العملية السياسية والديمقراطية "يجب أن تمضي تحت مظلة الدستور".

وأشار إلى أهمية الشراكة البنّاءة مع المملكة المتحدة، والعمل على أن يكون العراق مرتكزاً فعّالاً في نظامٍ إقليمي مستقر، بحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي للسوداني.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن دعم حكومة بلاده للجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة، تلبّي تطلعات الشعب العراقي في التقدّم والازدهار.

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