السوداني: تخفيف الفقر في العراق من أولويات برنامج حكومتنا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، أن تخفيف الفقر في العراق، يعد من أولويات برنامج الحكومة العراقية المقبلة.

ونشر السوداني على حسابه في موقع تويتر، انه "في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، لا بدّ من لفت الانتباه إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق".

وأكد أن "برنامج حكومتنا قد وضع تخفيف الفقر في أولوياته، إلى جانب تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن للفئات الفقيرة".

وعلى الرغم من أن العراق يعد من البلدان الغنية بالنفط وثاني اكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية ، فإنه يعاني في الوقت ذاته من نسب مرتفعة للفقر، وسط وعود حكومية سابقة باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج، حيث يحتل العراق مراتب متقدمة في لائحة الدول الأكثر فسادا.