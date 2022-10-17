الاشتباكات تتجدّد في عفرين بين تحرير الشام والجيش الوطني

أربيل (كوردستان 24)- تجددت الاشتباكات، اليوم الاثنين، بين هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائلٍ من الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني الموالي لتركيا، بريف مدينة عفرين شمالي حلب السورية، أسفر عن مقتل 8 مدنيين.

وقال مصدرٌ من داخل عفرين لـ كوردستان 24، إن الاشتباكات "اندلعت بناحية شرا بريف عفرين ومناطق أخرى بالقرب من إعزاز الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وسط تقدمٍ لمقاتلي الهيئة عند حدود بوابة باب السلام الحدودية مع تركيا بمدينة إعزاز".

المصدر ذاته أكّد أن هيئة تحرير الشام انتزعت من قبضة الفيلق الثالث ناحية شرا وقرى خراب شرا، كفر جانه، خالدية، سينكا، أومرا، بافلون، دير صوان، قسطل جندو.

وتسببت الاشتباكات بنزوح عشرات العوائل من منازلهم بقرية كفر جانه والتوجه لمناطق أكثر أماناً، وفق المصدر الذي أشار أيضاً إلى سقوط عدة صواريخ على مخيم بركة الواقع بين قريتي غوزيله ودير مشمشه، تسببت بإصابة عدد من المدنيين.

في المقابل، قال عضو مجلس عفرين المحلي، آزاد عثمان، أن 8 مدنيين فقدوا حياتهم نتيجة الاشتباكات التي لاتزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وهاجمت هيئة تحرير الشام، المتحالفة مع فصائل فرقة "الحمزات" وفرقة "السلطان سليمان شاه" التابعين للـ"الجيش الوطني"، في الـ 13 تشرين الأول أكتوبر 2022 مدينة عفرين، أجبرت "الفيلق الثالث عل الانسحاب نحو اعزاز.