مشروع تنظيم كورنيش جسر دلال السياحي في زاخو

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان ان مشروع كورنيش جسر دلال السياحي تقوم بتنفيذه حكومة إقليم كوردستان وإدارة زاخو المستقلة بتكلفة 12 مليار دينار، ويعتبر المشروع جزء من تحسين القطاع السياحي وتجميل مظهر مدينة زاخو.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي "مشروع تنظيم كورنیش جسر دلال هو مشروع سياحي سيتم تنفيذه من قبل حكومة إقليم كوردستان وإدارة زاخو المستقلة بتكلفة 12 مليار دينار. وتم وضع حجر الأساس لهذا المشروع في 28/6/2022 من قبل كوهدار شيخو، مشرف إدارة زاخو المستقلة وحتى الآن تم الانتهاء من حوالي 32٪ من المشروع".

وأضاف البيان "يتكون المشروع من متنزه ومتحف ومقاعد ومواقف للسيارات مع سد خاص. يبلغ طول المشروع حوالي 2 كيلو متر وسیستغرق العمل فيه سنة واحدة".

وأشار البيان الى انه "يعمل 60 إلى 70 شخصًا في المشروع يوميًا باستخدام 25 آلة، بهدف الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له، أي في غضون عام".

وأوضح البيان "ان المشروع جزء من تحسين القطاع السياحي وتجميل مظهر مدينة زاخو. والجزء المثير للاهتمام من المشروع هو بناء بركة على نهر الخابور بالإضافة إلى البرك الأربعة التي سيتم بناؤها في أجزاء مختلفة من النهر. تقع هذه البركة ضمن مشروع سياحي وستزید من نسبة مياه النهر والمياه الجوفية وهي مصممة بشكل يسهل تنظيفها".