أمير الإيزيديين يطالب السوداني بتمثيل عادل للايزيديين في الحكومة الجديدة

أربيل (كوردستان24)- طالب أمير الايزيدية في العراق والعالم حازم تحسين سعيد اليوم الخميس رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بتمثيل عادل ومنصف للايزيديين في الكابينة الحكومية الجديدة ومنحهم منصب وزاري ومناصب مدراء عامين و رؤساء الهيئات المستقلة.

وقال أمير الايزيدية في العراق والعالم حازم تحسين سعيد رئيس المجلس الروحاني الايزيدي الأعلى في بيان له وجهه لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني "إذ نبارك لسيادتكم تكليفكم بمنصب رئيس الوزراء، نود أن نعرض أمامكم المظلومية والتهميش الذي تعرض له الايزيديين واخرها الإبادة الجماعية في سنجار على يد أعنف تنظيم إرهابي عرفته البشرية في القرن الواحد والعشرون".

وأضاف البيان "من يطّلع على التاريخ جيداً يدرك بأن الايزيديين هم ورثة حضارة العراق القديم ومن الشعوب الاصيلة والأديان القديمة في هذا البلد".

وأوضح الأمير "نحن كأمير للايزيديين نتطلع الى بناء دولة مدنية ودولة مواطنة قائمة على الحقوق والواجبات تنصف فيها حقوق جميع مكونات الشعب العراقي ومنهم الايزيديين وأن يضمن تمثيلهم في المناصب العليا بما يتناسب مع حجمهم وثقلهم السكاني".

وأشار الى أنه "انطلاقاً من الاستحقاق الوطني والدستوري نطالب سيادتكم بتمثيل عادل ومنصف للايزيديين في الكابينة الوزارية الجديدة ومنحهم منصب وزاري، كما ونطالب بمناصب المدراء العامين و رؤساء الهيئات المستقلة".

وفي نهاية بيانه قال امير الايزيديين "في الختام نأمل أن ترى مطالبنا المشروعة طريقها الى التنفيذ وأن تضعوها نصب أعينكم ومحل اهتمامكم".