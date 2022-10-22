سیاسة

برلماني بريطاني يكشف نية جونسون الترشح مجدداً لرئاسة الحكومة

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم جونسون البرلمان البريطاني رئاسة الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- كشف العضو في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني عن حزب المحافظين جيمس دودريدج، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون لديه نية التشرح مجدداً لمنصب رئيس الحكومة بعد استقالة ليز تراس.

ولم يعلن أي شخص رسمياً حتى الآن ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، لكن ينظر إلى جونسون وريشي سوناك وبيني موردونت، على أنهم أبرز المرشحين لخلافة ليز تراس.

ووفقاً للبرلماني، فقد أكد له رئيس الوزراء البريطاني السابق شخصياً استعداده للمشاركة في السباق الانتخابي، قائلاً: سأفعل ذلك.

وأكد عضو مجلس العموم أن رئيس الحكومة السابق سيعود إلى المملكة المتحدة اليوم السبت بعد إجازة في إحدى دول الكاريبي.

وأمام المرشحين حتى يوم الاثنين القادم لتأمين 100 صوت وإلا فإن ترشحهم للمنصب لن يمر.

وبتحديد 100 صوت لكل مرشح، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى ثلاثة مرشحين كحد أقصى.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف