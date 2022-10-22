برلماني بريطاني يكشف نية جونسون الترشح مجدداً لرئاسة الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- كشف العضو في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني عن حزب المحافظين جيمس دودريدج، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون لديه نية التشرح مجدداً لمنصب رئيس الحكومة بعد استقالة ليز تراس.

ولم يعلن أي شخص رسمياً حتى الآن ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، لكن ينظر إلى جونسون وريشي سوناك وبيني موردونت، على أنهم أبرز المرشحين لخلافة ليز تراس.

ووفقاً للبرلماني، فقد أكد له رئيس الوزراء البريطاني السابق شخصياً استعداده للمشاركة في السباق الانتخابي، قائلاً: سأفعل ذلك.

وأكد عضو مجلس العموم أن رئيس الحكومة السابق سيعود إلى المملكة المتحدة اليوم السبت بعد إجازة في إحدى دول الكاريبي.

وأمام المرشحين حتى يوم الاثنين القادم لتأمين 100 صوت وإلا فإن ترشحهم للمنصب لن يمر.

وبتحديد 100 صوت لكل مرشح، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى ثلاثة مرشحين كحد أقصى.