"عزم" يؤكّد على أهمية الاستحقاقات الانتخابية لجميع القوى

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، على أهمية مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الأطراف السياسية، لتحمّل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة.

جاء ذلك، خلال استقبال السامرائي اليوم السبت في مقر التحالف ببغداد، رئيس الوزراء المكلّف، محمد شياع السوداني.

وبحضور نواب وعددٍ من قيادات التحالف، بحث السامرائي والسوداني، "مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون لاختيار الكابينة الوزارية، وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية".

ولدى تحالف عزم، وهو ائتلافٌ سياسي عراقي سُنّي أُسِّس عام 2021، 34 نائباً برلمانياً، يضمُّ كتلة حزب الجماهير، حركة حسم للإصلاح، نواب من كتلة العقد الوطني، إضافةً للتحالف العربي في كركوك.

وأكد السامرائي، في بيانٍ لمكتب عزم الإعلامي، أن تحالفه "سيسهم بشكلٍ جاد جهود تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي الذي انتظر كثيراً".

وفي وقتٍ سابق، ذكرت وسائل إعلامٍ محلية، نقلاً عما وصفتها بـالمصادر الخاصة، أن استمرار الخلاف بين القوى السياسية العراقية (السنية، الشيعية، الكوردية) كان السبب في تأجيل جلسة منح الثقة.

وكان "ائتلاف الدولة" قد أعلن الاسبوع الماضي عن عزمه على دعوة البرلمان العراقي لعقد جلسةٍ خاصة، اليوم السبت، للتصويت على الحكومة الجديدة.

مقابل ذلك، رجّح تيار الحكمة، أحد أقطاب الإطار التنسيقي، أن يعقد البرلمان جلسته يوم الثلاثاء المقبل، دون أن يصدر الأخير أي بيانٍ حول موعدٍ محدد لعقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني.

من جانبها، توقّعت وسائل إعلامٍ محلية، نقلاً عما وصفتها بـالمصادر الخاصة، أن تمضي تشكيلة السوداني في البرلمان، لكن ليس بشكلٍ كامل، وتأجيل التصويت على بعض الوزارات التي لم يُحسم أمرها حتى الآن.