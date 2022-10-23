الاتحاد الأوروبي يبدي دعمه للديمقراطية "الناشئة" في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري اليوم الأحد دعمه للديمقراطية "الناشئة" في العراق.

حديث فيباري نقله بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني خلال لقاء حضره سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا.

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات واهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد".

وأكد الوفد الأوروبي استمراره على "أهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق".

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها السوداني مع مسؤولي البعثات الدبلوماسية العالمية في بغداد منذ أن كلف بتشكيل الحكومة الجديدة في 13 من الشهر الجاري، بعد أزمة سياسية هي الأطول في تاريخ البلاد بعد عام 2003.

وذكر البيان أن الوفد أشار إلى "دعم الاتحاد الأوروبي للاستثمار في العراق والعمل على توسيعه".

وحال الفساد وسوء الإدارة دون انتعاش العملية الاستثمارية في العراق منذ سقوط النظام السابق، مما رفع معدل البطالة وفاقم أزمة الخدمات في واحد من أغنى بلدان العالم.