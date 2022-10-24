بمناسبة الأسبوع العالمي لإزالة الأسلحة.. داخلية كوردستان توجه رسالة للمواطنين

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة الأسبوع العالمي لإزالة الأسلحة، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، بيانا، حثت فيه المواطنين على الالتزام بتوجيهات الوزارة وقراراتها، بشأن الأسلحة غير المرخصة.

ودعت الوزارة المواطنين الى عدم حل المشاكل والخلافات عبر اللجوء الى العنف والسلاح، والالتزام بتوجيهات وزارة الداخلية خصوصا بعد إقرار برلمان الإقليم، قانونا للأسلحة.

وتشرع وزارة داخلية إقليم كوردستان اليوم الاثنين في حملة مكثفة جديدة، لضبط الأسلحة غير المرخصة في جميع أرجاء الإقليم، حسبما قاله مسؤول في الوزارة.

وهذه ثاني حملة يطلقها إقليم كوردستان بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني بعد حملة واسعة بدأت في الصيف الماضي وأسهمت في خفض معدل القتل الجنائي.

وكان برلمان كوردستان، قد وافق في مطلع آذار مارس 2022 على قانون الأسلحة في الإقليم. وفي 21 تموز يوليو من العام نفسه أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة تتعلق بشراء الأسلحة وبيعها.

وقررت الأمم المتحدة اعتبار 24 و30 تشرين الأول أكتوبر من كل عام أسبوعاً لنزع السلاح، لبناء عالم أكثر أمناً وأماناً ولحماية الناس من الأذى.

وقالت الأمم المتحدة إن الجهود المبذولة لنزع السلاح أدت دوراً حاسماً في منع الأزمات والصراعات المسلحة وإنهائها.