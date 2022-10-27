مشروع نقل الكهرباء تانجَرو – سيد صادق في مراحله النهائية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان ان مشروع نقل الكهرباء تانجَرو – سيد صادق دخل مراحله النهائية ومن المقرر أن ينتهي العمل فيه قريباً، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون له تأثر إيجابي على منطقتي سيد صادق وشهرزور.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها "حكومة إقليم كوردستان وفي إطار اهتماماتها بالبنية التحتية للكهرباء في إقليم كوردستان نفذت عددا من المشاريع الاستراتيجية في هذا القطاع وستستمر في تنفيذ مشاريع اخرى تباعاً"، مضيفةً "ان مشروع نقل الكهرباء تانجَرو – سيد صادق دخل مراحله النهائية ومن المقرر أن ينتهي العمل فيه قريباً".

وقال المشرف على المشروع آزاد محمد "سيمر خط الكهرباء البالغ طوله ٥٦ كيلومترا على ١٦١ برجا ضغط عالي بتكلفة 17 مليارا و ٢٠ مليون دينار".

وأضاف المشرف "معظم المواد المستخدمة في هذا المشروع هي مواد إسبانية وتركية وإيرانية وهندية، وجميعها تم اختبارها وتقييمها من قبل خبراء، ومن ثم تم إحضارها وإيصالها إلى كوردستان واستخدامها، وذلك لتحقيق وتحسين الجودة وإطالة عمر المواد المستخدمة بحيث يمكن استخدامها لأطول فترة ممكنة دون ان يعاني المشروع من أي عيوب أو تقصير".

وتابع بيان حكومة إقليم كوردستان "هذا المشروع الاستراتيجي سيكون له تأثير ايجابي كبير على منطقتي سيد صادق وشهرزور، حيث تصل قدرته الى ٣٠٠ ميغاواط من الكهرباء ينقلها عبر كلا الخطين، ويتكون من ثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس (الخرسانة).

المرحلة الثانية: مرحلة تركيب الأبراج.

المرحلة الثالثة: مرحلة سحب الأسلاك.

وأشار بيان الحكومة الى "ان المشروع واجه عدة مشاكل في البداية مثل مشاكل ملكية الأراضي من قبل الفلاحين والمزارعين وملاك الأراضي الذين لم يسمحوا لأبراج الكهرباء بالمرور عبر أراضيهم. ومن خلال تحليل أهمية واستراتيجية المشروع وفوائده للمواطنين أنفسهم من قبل حكومة إقليم كوردستان، تم حل هذه المشاكل والآن اكتمل أكثر من ٩٥٪ من المشروع ومن المقرر افتتاحه في أقرب وقت ممكن".

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أوميد أحمد "إن لديهم خطة استراتيجية لزيادة كمية الكهرباء المتاحة حاليا من ٣٨٠٠ ميغاواط إلى ٧ آلاف ميغاواط، بهدف زيادة متوسط ساعات التزود بالكهرباء. وقد أدت هذه المشاريع إلى زيادة نسبة الإمداد بالكهرباء، فعلى سبيل المثال، كان توفير الكهرباء للمشتركين في فصل الشتاء هذا هو أفضل مما كان عليه في السنوات السابقة، حيث تم توفير أكثر من ١٦ ساعة من الكهرباء للمشتركين يوميًا.

ويأتي هذا المشروع متزامنا مع مشروع اقامة ثلاث محطات توزيع كهرباء متنقلة في السليمانية بكلفة خمسة مليارات و ٨٢ مليون دينار، مما سيخفف العبء على مغذيات (فيدرات) توزيع الكهرباء.

جدير بالذكر أن حكومة إقليم كوردستان بذلت أقصى جهدها لزيادة انتاج الكهرباء الوطنية وتنظيمها من خلال نظام الدفع المسبق والعدادات الذكية، بالإضافة إلى محاولة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

ومن المقرر تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية على المباني الحكومية ومواقف السيارات في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، والتي سيكون لديها القدرة على إنتاج ١٣١ كيلووات من الكهرباء.