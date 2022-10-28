ولي العهد السعودي يهنئ السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته

أربيل (كوردستان 24)- هنأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته من البرلمان.

وقال ابن سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من البرلمان العراقي، يسرني أن أبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

وصوت البرلمان العراقي بالغالبية المطلقة يوم الخميس، لصالح الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الجديد في بيان.

وتناولت الجلسة التي شارك فيها 253 نائبا، التصويت على البرنامج الوزاري ثم على 21 وزيرا برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان.

وتتكون الحكومة الجديدة من 12 وزيرا شيعيا، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستة وزراء من السنة، ووزيرين كورديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكون الكوردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.

ويخلف السوداني البالغ 52 عاما، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في أيار/مايو 2020.

ولم يشارك التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في الحكومة الجديدة.