يونامي: حكومة السوداني تواجه العديد من التحديات الخطيرة

أربيل (كوردستان 24)- رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان بالأغلبية خلفا لحكومة مصطفى الكاظمي، مؤكدة ان الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الخطيرة.

وقالت يونامي، في بيان، إنها "ترحب بمنح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني" مجددة "التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم العراق حكومة وشعبا".

وأشارت البعثة في بيانها إلى أن "الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تتطلب إجراءات حاسمة، وسيشمل ذلك معالجة الفساد الممنهج في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها وتقديم الخدمات المناسبة لجميع المواطنين".

ورحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيران وتركيا يوم الخميس، بنيل حكومة السوداني ثقة البرلمان بالأغلبية.