سیاسة

عبدالامير الشمري يباشر مهامه رسمياً وزيراً للداخلية

وزير الداخلية عبدالامير الشمري أكد على انه سيعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتذليل العقبات امامهم مع باقي قيادات الوزارة
author_image مظفر مزوري
العراق وزارة الداخلية عثمان الغانمي عبدالامير الشمري

أربيل (كوردستان24)- باشر وزير الداخلية العراقي الجديد عبدالامير الشمري مهامه وزيراً للداخلية، وتم استقباله من قبل وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي في مقر وزارة الداخلية.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبدالامير الشمري في بيان له اليوم الجمعة "شهدت وزارة الداخلية مراسم استقبال وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري ، الذي باشر اليوم الجمعة مهام عمله في مقر الوزارة ، وكان بأستقباله  وزير الداخلية السابق السيد عثمان الغانمي ، والسادة الوكلاء وقادة الوزارة وعدد من الضباط".

وأضاف البيان "ان وزير الداخلية عبدالامير الشمري أكد على انه سيعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتذليل العقبات امامهم مع باقي قيادات الوزارة وإكمال المسيرة في وزارة الداخلية".

وأشار البيان الى ان وزير الداخلية قال "انه سيبذل المزيد من الجهود في المجالين الأمني والخدمي والتواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع العراقي".

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