السيسي للسوداني: ندعم أمن العراق ونعتز بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق، مشدداً في الوقت نفسه اعتزازه بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية المصرية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق".

وأضاف البيان أن "السيد الرئيس تقدم بالتهنئة للسيد محمد شياع السوداني على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة".



وتابع البيان أن السيسي أكد للسوداني "دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق"، مشدداً "حرصه على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاقٍ أرحب".

وجاء في البيان أن رئيس الوزراء العراقي أعرب "عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق"، مؤكداً "الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات".

وكذلك عبّر عن تقديره "للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة".

وفي جانبٍ آخر من الاتصال "تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي".

وكذلك من "خلال تعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق أو على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع الأردن".