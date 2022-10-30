ریاضة

العراق يواجه فنزويلا ودياً ويستعد لثلاث مباريات أخرى

مكان المباراة سيُحدد لاحقاً، إما على استاد البصرة الدولي أو في بغداد
author_image Kurdistan24 اربیل
المنتخب العراقي
المنتخب العراقي
العراق العراق منتخب العراق

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الفنزويلي الشهر المقبل.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إن المنتخب سيخوض لقاء ودياً أمام نظيره الفنزويلي في الحادي والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه المباراة في إطار تأمين سلسلة من المباريات الودية المهمة للمنتخب لتعزيز برنامجه الاستعدادي للاستحقاقات المقبلة.

وأشار الاتحاد إلى أن مكان المباراة سيُحدد لاحقاً، إما على استاد البصرة الدولي أو في بغداد.

وبالإضافة إلى ودية فنزويلا، ينتظر المنتخب العراقي ثلاث مباريات ودية أخرى الشهر المقبل، يلتقي فيها منتخبي المكسيك والاكوادور في إسبانيا في 9 و12 تشرين الثاني نوفمبر توالياً، قبل أن يستضيف المنتخب الكوستاريكي في البصرة في 17 من الشهر نفسه.

موضوعات ذات صلة
العراق

المالية النيابية تكشف ملامح موازنة 2023 وحصة إقليم كوردستان
  22 دقائق
کوردستان

أسايش السليمانية تضبط 136 كيلوغراماً من المخدرات وتعتقل مروجين اثنين
  1 ساعة
العراق

توجيهات عليا بإعادة النظر بنقاط التفتيش وعدد حراس القادة الأمنيين في العراق
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف