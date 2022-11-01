مسرور بارزاني: ندعم وحدة قرار كورد سوريا.. ومستعدون لتقديم يد العون

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء عن دعمه لتوحيد القرار بين القوى السياسية الكوردية في سوريا.

وقال مسرور بارزاني خلال مشاركته في حلقة نقاشية خلال ملتقى الشرق الأوسط في أربيل، "أجرينا العديد من المحاولات لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين القوى السياسية الكوردية في سوريا".

وأشار إلى أنه عُقدت ثلاثة مؤتمرات في إقليم كوردستان وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني لإنهاء الخلافات العالقة بين القوى السياسية الكوردية في سوريا.

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان أنه في البداية كان هناك تفاهم جيد بين القوى السياسية الكوردية، مشيراً إلى أنها كانت تتعثر بسبب تراجع حزب الاتحاد الديمقراطي عن تعهداته.

وتابع "ما زلنا ندعم وحدة القرار الكوردي في سوريا"، مؤكداً أن "وحدتهم ستجعل مستقبلهم واضحاً".

وبيّن أنه "لدينا في كوردستان العراق تجربة مريرة بسبب تفرقنا سابقاً"، مشيراً إلى أنه "عندما اتفقنا بعد ذلك استطعنا تحقيق الكثير من المنجزات".

وأوضح أنه "إذا كانت القوى السياسية الكوردية في سوريا مستعدة للبدء بالحوار والاتفاق من جديد"، مؤكداً أن "أيدينا ستكون ممدودة وسنقدم لهم الدعم اللازم".

وحث رئيس حكومة إقليم كوردستان الكورد الذين يعيشون في الدول المجاورة إلى حل مشاكلهم مع حكومات بلدانهم بالسبل السياسية والسلمية.