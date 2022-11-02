هولندا تعتزم إعادة 40 امرأة وطفلا من مواطنيها بمخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة الهولندية يوم الثلاثاء، نيتها إعادة 12 سيدة و28 طفلا من عائلات مقاتلي تنظيم داعش متواجدين في مخيمات شمال شرق سوريا، إلى البلاد.

وبحسب ما ورد في رسالة إلى البرلمان، إنها عازمة على إعادة هؤلاء النساء المشتبه في ارتكابهن جرائم إرهابية.

وأضافت انه سيتم توقيف هؤلاء النساء فور وصولهن إلى البلاد ومحاكمتهن.

واعتقلت السلطات الهولندية 5 نساء من تنظيم داعش، بعد إعادتهن من شمال شرق سوريا مع 11 طفلاً، في عملية وصفت بـ"الخاصة، في شهر شباط الماضي.

وقامت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في شهر أيار/مايو العام الماضي بتسليم الحكومة الهولندية، ثلاثة أطفال وامرأة من عائلات عناصر داعش، إلى وفدٍ رسمي من الحكومة الهولندية.

ودعت سلطات الإدارة الذاتية، الدول مرارا الى استعادة مواطنيها ممكن كانوا ضمن تنظيم داعش، ويقيمون حاليا في مخيم الهول الذي يشهد حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

ويقع مخيم الهول شرق مدينة الحسكة 45 كم ويأوي أكثر من 65 ألف شخص بين لاجئين عراقيين، ونازحين، بينهم أكثر من 40 ألف شخص من أسر عناصر داعش.